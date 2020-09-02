"Взялся за студентов": на протестах в Беларуси задержали почти 80 человек (видео)

В Беларуси тысячи студентов вышли 1 сентября на протесты в белорусской столице Минске после призыва оппозиции к общенациональной забастовке. В ходе акций, по предварительным данным, были задержаны около 80 человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте правозащитного центра «Весна».

«В списке задержанных в Минске за 1 сентября уже больше 70 человек. Многих из них отпустили, но часть все же проведет ночь в изоляторе до суда. В том числе и задержанные журналисты», — говорится в сообщении.

На момент подготовки новости правозащитники привели список из 75 человек только в столице, а также в других городах страны, отмечая, что он будет дополняться.

В свою очередь, «Радио Свобода» пишет о том, что днем 1 сентября колонны студентов с красно-белыми флагами, с утра начали стекаться с разных концов города в центр Минска.

Ближе к вечеру демонстранты начали собираться на площади Независимости.

По словам очевидцев, на площади было несколько сот человек. Они пели, скандировали лозунги, танцевали и водили хороводы.

Часть людей собралась у Красного костёла. Позднее вокруг католического храма прошел крестный ход. Одна из групп девушек встала на площади в цепь, которой окружила парней, чтобы защитить их от задержаний Милиция через мегафоны призывала собравшихся разойтись.

Портал Tut.By и ряд других СМИ сообщили также о новых задержаниях журналистов — «для проверки аккредитаций». В отделения отвезли нескольких сотрудников Tut.By, агентств «БелаПАН», «РИА Новости» и еще несколько журналистов и фрилансеров.

Напомним, что это был уже 24-й день протестов в Белоруссии, которые начались после объявления о победе Лукашенко на выборах президента. Участники протестов считают, что итоги выборов грубо сфальсифицировали и на самом деле победила Светлана Тихановская. Ежедневно на улицы выходят тысячи демонстрантов. В первые дни власти жестоко разгоняли их, затем начали задерживать людей выборочно.

Большинство стран Европы, США и ряд других стран не признали результаты выборов в Белоруссии и осудили насилие в отношении протестующих и членов оппозиции как до, так и после голосования.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Лукашенко решил также не «отсиживаться в окопах» 1 сентября и посетил Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания, где готовят швей, работников торговли, парикмахеров и других специалистов. Там он заявил, что «не держится за власть», а боится «резни», по сравнению с которой события в Украине покажутся «цветочками», а также утверждал, что нынешние протесты в стране организованы из-за рубежа.

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