"То, что произошло в Украине, будет цветочками": Лукашенко объяснил, почему его нельзя менять

На фоне продолжающихся в Беларуси протестов против признания победителем президентских выборов Александра Лукашенко, последний заявил, что «не держится за власть», а боится «резни», по сравнению с которой события в Украине покажутся «цветочками».

Как передает «БЕЛТА», Лукашенко считает, что в случае прихода к власти в Беларуси альтернативных сил, они начнут резать «честных и порядочных людей».

«Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: „Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть“. Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками», — заявил Лукашенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», три страны Евросоюза — Латвия, Литва и Эстония — ввели санкции против Александра Лукашенко и его ближайшего окружения. В список попали 30 чиновников, в том числе и сын Лукашенко Виктор, работающий советником по национальной безопасности.

Фото с сайта https://www.belta.by.

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