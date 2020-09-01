В Беларуси массово протестуют студенты: фото и видео задержаний в Минске

В Беларуси продолжаются уличные акции за честные выборы. Учитывая, что страна празднует День знаний, 1 сентября движущей силой протестов стали студенты.

Как сообщает Telegram-канал Nexta Live, в Минске особо активны были учащиеся Белорусского государственного университета (БГУ). Они собрали единомышленников из других вузов и пытались пройти колонной по центральным улицам города.

ОМОН оцепил конечную цель студентов — здание Минского государственного лингвистического университета.

Часть участников уличной акции были задержаны

Студенты пытались возражать, что они ничего не нарушают, а просто гуляют, но на ОМОН эти аргументы не подействовали.

Напомним, младший сын Лукашенко отказался продолжать учебу в лицее БГУ, выпускники и ученики которого были замечены на акциях протеста.

Фото Nexta_live/Telegram, Tut.by/Telegram

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