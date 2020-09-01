27.45 / 27.68 32.50 / 33.02
Киев: +30
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Беларуси массово протестуют студенты: фото и видео задержаний в Минске

12:53 1 сентября 2020
беларусь

В Беларуси продолжаются уличные акции за честные выборы. Учитывая, что страна празднует День знаний, 1 сентября движущей силой протестов стали студенты.

беларусь протесты

Как сообщает Telegram-канал Nexta Live, в Минске особо активны были учащиеся Белорусского государственного университета (БГУ). Они собрали единомышленников из других вузов и пытались пройти колонной по центральным улицам города.

ОМОН оцепил конечную цель студентов — здание Минского государственного лингвистического университета.

,беларусь протесты

Часть участников уличной акции были задержаны

,беларусь протесты

акция

Студенты пытались возражать, что они ничего не нарушают, а просто гуляют, но на ОМОН эти аргументы не подействовали.

Напомним, младший сын Лукашенко отказался продолжать учебу в лицее БГУ, выпускники и ученики которого были замечены на акциях протеста.

Фото Nexta_live/Telegram, Tut.by/Telegram

334

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Тарас Тополя с женой и с сыном

В вышиванках и с цветами: как украинские звезды отвели детей в школу на линейки 1 сентября (фото)

беларусь

В Беларуси массово протестуют студенты: фото и видео задержаний в Минске

ДТП

Машина влетела в летнее кафе на Бессарабке в Киеве: появилась информация о пострадавшем

Женщина на крыле самолета

В Борисполе пассажирка вышла "погулять" на крыло самолета: впечатляющее видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер