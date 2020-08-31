"Путь к катастрофе": ВОЗ предупредила об опасностях при отмене карантинных мер

Предупредившая о затяжном характере пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения поддержала стремление многих стран мира «открываться» после карантина, но предупредила, что в случае отсутствия контроля за этим процессом послабления могут стать «путем к катастрофе».

Об этом заявил на брифинге гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

«ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди — на свои рабочие места. Но мы хотим видеть, как это происходит в безопасности. (…) Чем больше страны контролируют вирус, тем больше они могут открываться. Открытие стран без контроля — это путь к катастрофе», — цитируют в Twitter организации его заявление.

Также гендиректор ВОЗ также перечислил четыре шага, которые, по мнению специалистов, должна предпринять каждая страна, прежде чем вернуться к привычной жизни. Во-первых, нужно пресечь передачу вируса среди больших групп людей — на стадионах, массовых мероприятиях и во время службы в храмах. Во-вторых, важно защитить наиболее уязвимые для болезни группы населения, что позволит сократить смертность.

В-третьих, каждый должен соблюдать меры безопасности: носить маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.

В-четверых, власти должны продолжать тестировать людей на наличие COVID-19, своевременно изолировать и лечить больных, а также отслеживать их контакты.

В организации понимают, что за восемь месяцев пандемии люди устали и хотят вести обычную жизнь, но ни одна страна «не может просто притвориться, что пандемия COVID-19 закончилась».

Гебреисус добавил, что, если пустить распространение коронавируса на самотек, это будет чревато неприятными последствиями.

Напомним, что по данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 24,8 миллиона человек. Университет Джонса Хопкинса приводит цифру 25,1 миллиона человек. С начала пандемии умерли более 840 тысяч пациентов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатировала стремительное увеличение в разных странах мира процента молодых людей, инфицированных COVID-19. Более того, они, по мнению экспертов организации, и являются основным источником распространения коронавируса.

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