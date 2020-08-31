Сомнительную российскую вакцину от коронавируса хотят испытать на венесуэльцах

После того, как в России медики не захотели тестировать на себе сомнительную вакцину от коронавируса, добровольцев пришлось искать в других странах. В Венесуэле, получив многомиллиардные займы от Кремля, пообещали помочь с волонтерами-тестировщиками.

Как сообщает MENA FN, в Венесуэле официально зарегистрированы 45 тыс. случаев коронавирусной инфекции и 381 летальный инцидент. Иммунологи полагают, что на самом деле заболевших намного больше, а статистика неточная, поскольку многие венесуэльцы всячески уклоняются от тестирования.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже объявил о поиске добровольцев для испытаний российской вакцины.

Напомним, Россия отчиталась о создании вакцины против коронавируса 11 августа. Президент РФ Владимир Путин заявил, что якобы одна из его дочерей вакцинировалась российским препаратом.

При этом даже российские специалисты не прошли мимо того факта, что вакцину предлагают применять, хотя она не проходила обязательных на третьей фазе тестирований на тысячах добровольцев.

В международном врачебном сообществе заявили, что вакцина без третьей фазы испытаний — это «рискованный эксперимент на людях».

51

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter