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Мир

Не вводившую карантин Швецию назвали примером в вопросе борьбы с коронавирусом

18:42 31 августа 2020
здоровье

В самом начале пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения упрекала страны, не последовавшие ее рекомендациям и не закрывшиеся на карантин. Теперь же Швеция, не вводившая строгих ограничений для своих граждан, признана примером сознательной государственной политики в долгосрочной перспективе. Такую оценку шведам дал спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро.

Как сообщает Forbes, ключевым фактором успеха представитель ВОЗ считает доверие между властью и гражданами, что позволило Швеции обойтись без жесткого карантина. «В Швеции правительство могло доверять обществу, а общество могло довериться правительству», — сказал Набарро.

По мнению спецпосланника ВОЗ, строгий карантин — это «грубый инструмент», который у всех отнимает средства к существованию и особенно сказывается на малом бизнесе и наибеднейших слоях населения.

Напомним, Швеция была единственной в Евросоюзе, кто не вводил жесткий карантин, а рекомендовал гражданам самим помнить о важности социальной дистанции. Сейчас в Швеции распространение инфекции удалось сдержать, тогда как некоторые страны Европы уже заговорили о приходе второй волны COVID-19.

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