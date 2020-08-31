Младший сын Александра Лукашенко уже забрал документы из лицея БГУ и не хочет там учиться. Лицей считается самым престижным среди школ Беларуси, но во время протестов в Минске выпускники лицея не остались в стороне и тоже потребовали честных президентских выборов.

В учебном заведении информацию о Николае Лукашенко не комментируют. «Он поступил в лицей, принес документы. А что было дальше, знают только те, кто подавал документы. Мы не публикуем результаты [экзаменов]. К нам поступали 1739 человек, и мы ни о ком не говорим», — заявил директор лицея БГУ Игорь Варакса в эфире Еврорадио.

Лицей БГУ является лидером в системе среднего образования Беларуси. Обучение занимает два года и является альтернативой 10−11 классам в школе. Много учеников лицея становились победителями международных школьных олимпиад. Лукашенко-младший собирался учиться в классе биологического профиля.

Напомним, в лицее БГУ на гуманитарном направлении учатся две двоюродных сестры Николая - Анастасия и Дарья Лукашенко. Это дочери Дмитрия Лукашенко, среднего сына Александра Лукашенко.

Демарш выпускников лицея БГУ Лукашенко вспоминал в своем послании парламенту. Политик был недоволен и упрекнул учащихся, что те не ценят созданных для них властью условий.

Как сообщали «ФАКТЫ», 15-летний Николай Лукашенко часто сопровождает своего отца во время государственных дел. Так, Лукашенко-младший попал на фото, когда вооруженный спускался из вертолета, прибывшего к Дворцу Независимости в Минске.

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