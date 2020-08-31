Три страны Евросоюза ввели санкции против Лукашенко и его окружения
Пока Евросоюз только готовит ограничения против Беларуси, три страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — ввели санкции против Александра Лукашенко и его ближайшего окружения. В списке уже 30 фамилий. Кроме Лукашенко, в список попал и его сын Виктор, советник по национальной безопасности
Как сообщает delfi.lt, санкции предполагают, что лица из списка не смогут въехать в Латвию, Литву и Эстонию. «Три человека из этого списка в последние пять лет посещали Литву, один из них — целых 15 раз», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Список подсанкционных лиц не окончательный и в дальнейшем будет пополняться. Пока в перечень включено руководство высших органов власти, Центризбиркома, силовых органов:
- Александр Лукашенко;
- Виктор Лукашенко;
- Лидия Ермошина — глава ЦИК;
- Игорь Сергеенко — глава администрации президента;
- Максим Рыженков — первый замглавы администрации президента;
- Ольга Чуприс — замглавы администрации президента;
- Дмитрий Крутой
- Геннадий Богдан
- Вадим Ипатов
- Елена Дмухайло
- Светлана Кацубо
- Игорь Плишевский
- Олег Слижевский
- Ирина Целиковец
- Валерий Вакульчик
- Иван Тертель
- Иван Носкевич
- Александр Конюк
- Юрий Караев
- Геннадий Казакевич
- Александр Барсуков
- Сергей Хоменко
- Юрий Назаренко
- Роман Мельник
- Иван Кубраков
- Олег Шаблико
- Андей Равков
- Алексей Волков
- Сергей Аземша
- Андрей Смаль.
Напомним, Лукашенко уже пообещал странам Европы зеркальные санкции. Ограничения могут коснуться работы европейских предприятий, а также воздушное пространство страны могут закрыть для некоторых европейских государств.
Фото belta.by58
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