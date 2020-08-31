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Мир

Три страны Евросоюза ввели санкции против Лукашенко и его окружения

15:43 31 августа 2020
лукашенко

Пока Евросоюз только готовит ограничения против Беларуси, три страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — ввели санкции против Александра Лукашенко и его ближайшего окружения. В списке уже 30 фамилий. Кроме Лукашенко, в список попал и его сын Виктор, советник по национальной безопасности

Как сообщает delfi.lt, санкции предполагают, что лица из списка не смогут въехать в Латвию, Литву и Эстонию. «Три человека из этого списка в последние пять лет посещали Литву, один из них — целых 15 раз», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Список подсанкционных лиц не окончательный и в дальнейшем будет пополняться. Пока в перечень включено руководство высших органов власти, Центризбиркома, силовых органов:

  • Александр Лукашенко;
  • Виктор Лукашенко;
  • Лидия Ермошина — глава ЦИК;
  • Игорь Сергеенко — глава администрации президента;
  • Максим Рыженков — первый замглавы администрации президента;
  • Ольга Чуприс — замглавы администрации президента;
  • Дмитрий Крутой
  • Геннадий Богдан
  • Вадим Ипатов
  • Елена Дмухайло
  • Светлана Кацубо
  • Игорь Плишевский
  • Олег Слижевский
  • Ирина Целиковец
  • Валерий Вакульчик
  • Иван Тертель
  • Иван Носкевич
  • Александр Конюк
  • Юрий Караев
  • Геннадий Казакевич
  • Александр Барсуков
  • Сергей Хоменко
  • Юрий Назаренко
  • Роман Мельник
  • Иван Кубраков
  • Олег Шаблико
  • Андей Равков
  • Алексей Волков
  • Сергей Аземша
  • Андрей Смаль.

Напомним, Лукашенко уже пообещал странам Европы зеркальные санкции. Ограничения могут коснуться работы европейских предприятий, а также воздушное пространство страны могут закрыть для некоторых европейских государств.

Фото belta.by

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