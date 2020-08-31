Три страны Евросоюза ввели санкции против Лукашенко и его окружения

Пока Евросоюз только готовит ограничения против Беларуси, три страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — ввели санкции против Александра Лукашенко и его ближайшего окружения. В списке уже 30 фамилий. Кроме Лукашенко, в список попал и его сын Виктор, советник по национальной безопасности

Как сообщает delfi.lt, санкции предполагают, что лица из списка не смогут въехать в Латвию, Литву и Эстонию. «Три человека из этого списка в последние пять лет посещали Литву, один из них — целых 15 раз», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Список подсанкционных лиц не окончательный и в дальнейшем будет пополняться. Пока в перечень включено руководство высших органов власти, Центризбиркома, силовых органов:

Александр Лукашенко;

Виктор Лукашенко;

Лидия Ермошина — глава ЦИК;

Игорь Сергеенко — глава администрации президента;

Максим Рыженков — первый замглавы администрации президента;

Ольга Чуприс — замглавы администрации президента;

Дмитрий Крутой

Геннадий Богдан

Вадим Ипатов

Елена Дмухайло

Светлана Кацубо

Игорь Плишевский

Олег Слижевский

Ирина Целиковец

Валерий Вакульчик

Иван Тертель

Иван Носкевич

Александр Конюк

Юрий Караев

Геннадий Казакевич

Александр Барсуков

Сергей Хоменко

Юрий Назаренко

Роман Мельник

Иван Кубраков

Олег Шаблико

Андей Равков

Алексей Волков

Сергей Аземша

Андрей Смаль.

Напомним, Лукашенко уже пообещал странам Европы зеркальные санкции. Ограничения могут коснуться работы европейских предприятий, а также воздушное пространство страны могут закрыть для некоторых европейских государств.

Фото belta.by

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