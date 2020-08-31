Известное белорусское издание возглавила россиянка

После того, как в Беларуси многие представители СМИ стали увольняться, президент Лукашенко пригласил в страну представителей российских медиа.

Так главным редактором «Комсомольской правды» в Беларуси 31 августа назначили Марину Бунакову, сообщает TUT.BY.

Бунакова родом из Хабаровска, была редактором «KP.RU в Хабаровске», работала в основном офисе российской «Комсомолки» в Москве.



Генеральный директор ЗАО «БелКП-ПРЕСС» — компании, которая издает белорусскую «КП», Наталья Галезник объяснила назначение выводом из кризиса предприятия.

Экс-главред издания Андрей Левковский, который руководил белорусской редакцией более 10 лет, остается первым заместителем главного редактора газеты.

Напомним, присутствие россиян уже хорошо чувствуется на белорусском телевидении — информационные и аналитические программы делаются по кремлевским темникам.

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