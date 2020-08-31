Пришел без маски — исключат из школы: как Европа начинает новый учебный год

Во вторник, 1 сентября, в украинских школах начинается новый учебный год. Его решили не переносить, несмотря на растущее количество случаев заражения коронавирусом. Как уже сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 31 августа в Украине выявлено 121 тысяча 215 инфицированных. За последние сутки добавился еще 2 141 случай. Украина вышла на 25-е место в мире по числу зараженных, обогнав за последние несколько дней Катар, Боливию, Израиль, Эквадор и Казахстан.

Тем не менее, украинское правительство, ориентируясь на европейский опыт, пришло к выводу, что дети должны вернуться в школы. Как показал весенний карантин, домашнее обучение по интернету оказалось недостаточно эффективным.

«ФАКТЫ» собрали в этом материале наиболее интересные и важные примеры того, как решается проблема обучения школьников в разных европейских странах в условиях пандемии.

Наиболее строгие меры введены в Германии, где учебный год уже стартовал. В ФРГ нет единого дня начала занятий в школах. В разных федеральных землях дети выходят на занятия в разные дни. Также в каждой из земель действуют сейчас свои правила, хотя большинство принятых мер совпадают. Это ношение масок, регулярное проветривание, уменьшение числа учащихся в классах, введение посменного обучения.

Самые строгие правила действуют в земле Северный Рейн — Вестфалия, где заболевших COVID-19 больше, чем в других регионах Германии. На уроках и во время перемены ношение масок, начиная с пятого класса, здесь обязательно. Маски могут снимать только учителя — и то на короткое время, когда обращаются к классу, стоя у доски, то есть на приличном расстоянии от детей. Учеников к доске не вызывают, они отвечают только с места.

У входа в школы проводится обязательная дезинфекция рук. Дети и взрослые выстраиваются в очереди рядочком друг за другом. Толпиться нельзя, впрочем, известная всем немецкая дисциплинированность подобного просто не допускает. Температуру у входа в школу не измеряют. Опять же власти уверены в том, что родители делают это регулярно дома и не отправят своих детей на учебу, если у тех вдруг поднимется температура. Всем родителям были направлены письма, в которых настоятельно рекомендуется не отправлять детей в школу, даже если у них просто более или менее сильный насморк. Лучше подождать и убедиться, не станет ли им хуже, и только потом снова идти на занятия. Справка от врача при этом не требуется, если, конечно, не появились более серьезные симптомы.

В коридорах на полу наклеены стрелки, показывающие направление движения. Оно осуществляется строго в одностороннем порядке. Взрослые понимают, конечно, что дети вряд ли будут на переменах чинно расхаживать по коридорам, но так хотя бы сокращается количество возможных столкновений. Уроки физкультуры проводятся только на свежем воздухе.

Подумали немецкие власти и об учителях. Многие преподаватели входят в группу риска, так как более 30% учителей в Германии — в возрасте 50 лет и старше. В отличие от школьников, преподавателям, чтобы оставаться дома, нужна справка от врача. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, и их врачи считают, что им угрожает реальная опасность, если они заразятся коронавирусом, разрешено вести занятия из дома с сохранением полной зарплаты.

В федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн заявление о полном освобождении от личного присутствия на занятиях подали почти полторы тысячи учителей. Однако специальная комиссия удовлетворила только 30 из таких прошений.

Всем учителям можно каждые две недели бесплатно сдавать тест на коронавирус. В Баварии эта мера распространяется и на часть учеников. Тесты в школах в этой федеральное земле решено проводить ежедневно, чтобы не прозевать возможные локальные вспышки заражения.

Что касается масок, то в Шлезвиг-Гольштейне, где относительно мало инфицированных, решили не вводить обязательное ношение масок в школе несмотря на рекомендации Министерства образования ФРГ. В Северном Рейне — Вестфалии, наоборот, злостных нарушителей этого правила намерены исключать из школы.

Кстати, в Германии после начала учебного года уже 10 школ закрылись на карантин — у кого-то из учеников и учителей обнаружили коронавирус. Занятия планируется возобновить через две недели.

Во многих странах старшеклассники как будто снова пойдут в первый класс, когда они весь день, на всех предметах, сидели в одном помещении, а на переменах гуляли под строгим присмотром учителя.

В Великобритании тоже нет единых правил. И за это многие нещадно критикуют правительство Бориса Джонсона. В Англии и Уэльсе дети приступят к занятиям 1 сентября. В Шотландии и Северной Ирландии учеба началась в августе. При этом все лето велись яростные дебаты относительно того, возвращать учеников в классы или нет. Кабинет министров несколько раз менял свои решения по данному вопросу. Профсоюзы требовали, чтобы учителям разрешили проводить занятия удаленно. Минобразования грозило за это увольнениями. Родители массово заявляли об отказе отправлять своих детей в школу. Им грозили исключением учеников.

В итоге к середине августа все более-менее утряслось. Министерств образования и здравоохранения смогли выработать общие рекомендации. В средних школах ученики с 11 лет и старше должны носить маски в коридорах и прочих общих помещениях, где трудно соблюдать дистанцию. Однако окончательное решение могут принимать школьные администрации. Исключение составляют только школы в тех регионах, где введен локальный локдаун. Здесь маски обязательны на переменах и для учеников, и для учителей.

Джонсон, выступая в конце августа в одной из школ, сказал, что требовать надевать маски на уроках глупо. «Нельзя учить с закрытым лицом, и невозможно ждать от школьников, что они будут учиться в масках», — заявил премьер-министр.

Однако правительство Шотландии не согласилось с Лондоном и сделало ношение масок обязательным и во время уроков.

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Минобразования настоятельно рекомендовал использовать в школах так называемую «систему пузырей». Она заключается в том, что для школьников из одного класса или группы держат на занятиях в одном помещении, они не переходят из кабинета в кабинет. В каждом классе стоят большие флаконы с санитайзером. Учителя и дети постоянно дезинфицируют не только руки, но и ручки дверей и прочие поверхности, к которым в течение дня прикасается много людей.

В Эстонии правительство предоставило школам полную свободу в выборе мер безопасности. Есть общие рекомендации, но они касаются только организации учебного процесса по сменам. При этом Минобразования предупредило о готовности немедленно перейти на заочную форму обучения в случае резкого увеличения случаев заражения коронавирусом в республике.

В соседней с Эстонией Латвии правительство разработало три плана работы. Но на случай новой вспышки министерство образования составило три плана работы — от очного обучения до полного ухода школьников на удаленку. Пока ношение масок не обязательно. В сентябре рекомендуется один из учебных дней в неделю проводить занятия в интернете.

Во Франции меры достаточно строгие и единые для всех. Все школьники с 11 лет и старше, а также учителя должны носить маски. Преподаватели должны следить за тем, чтобы дети несколько раз в день, находясь в школе, мыли руки или дезинфицировали их. Администрации школ обязали закупить одноразовые салфетки и дополнительные урны. Запрещено обниматься и здороваться за руку. Необходимо придерживаться дистанции в один метр.

Очная форма обучения объявлена обязательной в отличие от правил, которые действовали весной. Тогда родители могли самостоятельно решать, отправлять детей в школу или нет. Теперь, чтобы оставить ребенка дома без справки от врача, необходимо подать прошение местным властям.

Больше всего инфицированных среди стран Евросоюза в Испании — свыше 455 тысяч. Тем не менее, в середине августа испанский премьер Педро Санчес заявил, что учебный год в стране должен начаться как обычно. Меры в школах введены строгие. Всем ученикам, начиная с 6-летнего возраста, необходимо носить маски, мыть руки не меньше пяти раз в день и стараться по возможности соблюдать дистанцию в полтора метра. При входе в школу детям будут измерять температуру. Все поверхности в классах предписано регулярно дезинфицировать, а сами помещения — проветривать. В случае выявления у кого-то из учеников коронавируса на карантин отправляется весь класс вместе с учителями. Если это не помогает, временно закрывается вся школа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о новых правилах, разработанных Министерством образования Украины, для процесса обучения в школах в условиях карантина.

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