«Самый независимый суд — это в Беларуси»: Лукашенко рассмешил сеть абсурдным заявлением

В сети разместили видеофрагмент выступления президента Беларуси Лукашенко, который заявляет, что суд этой страны — самый независимый. При этом суд арестовывает лидеров оппозиции.

Видео разместил в своем Twitter Дмитрий Смирнов.

«Я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд — это в Беларуси пусть никто не смеется!», — заявил Лукашенко.

Лукашенко: Я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд — в Беларуси. Пусть никто не смеется! pic.twitter.com/z199CPNqve — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 31, 2020

Это заявление прокомментировали многочисленные пользователи. Причем удивления оно не вызвало, настолько все, похоже, привыкли к нелепым высказываниям Лукашенко.

Одни из типичных комментариев: «А кто спорит? Никто же не спорит, он сам с собой только», «Да никто и не смеется, потому что уже даже не смешно».

Ранее сообщалось, что Тихановская удивила противоречивым заявлением по поводу России.

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