Самый дорогой в мире баран продан на аукционе за полмиллиона долларов (видео)

В Шотландии пошла с аукциона овца, ставшая самой дорогой в мире. Молодой баран породы тексель по кличке Двойной Бриллиант (Double Diamond) был продан за рекордную цену — 491 тысячу долларов.

Фото PA

Как сообщает издание The Guardian, предыдущий рекорд, 307 тысяч долларов, был установлен на аукционе в 2009 году.

Изначально Двойной Бриллиант оценивался в 14 тысяч долларов. Однако в ходе яростных торгов между потенциальными покупателями цена взлетела до небес. В результате его купили в складчину три фермера.

Новые владельцы барана рассчитывают окупить его безумную стоимость за счет разведения потомства. Сам Двойной Бриллиант появился на свет в результате искусственного оплодотворения овцы спермой барана-чемпиона. Он считается «генетическим совершенством».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сумочка Hermes продана на аукционе за рекордную цену — 300 тысяч долларов.





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