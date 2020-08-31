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Мир

Венгрия закрывает границы для иностранцев: какую информацию важно знать украинцам

11:30 31 августа 2020
граница

Для того, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом, Венгрия с 1 сентября закрывает границы для иностранцев.

С 1 сентября 2020 в Венгрию могут въехать украинцы, которые являются членами семей граждан Венгрии, а также те, у кого есть вид на жительство в этой стране и члены их семей. Также разрешен въезд лицам, имеющим временное проживание в Венгрии более 90 дней.

Кроме того, ограничения на касаются дипломатов или прибывающих в Венгрию с официальным визитом, спортсменам и тренерам, работающим в Венгрии.

При этом все въезжающие должны документально доказать, что в течение последних 6 месяцев болели COVID-19.

В других случаях въезд в Венгрию для граждан Украины возможен только после получения разрешения венгерской полиции, сообщили в украинском посольстве в Будапеште.

Все граждане Украины, которые прибывают в Венгрию, обязательно попадают на двухнедельный карантин. Не проходить карантин можно на основании результатов двух отрицательных тестов на COVID-19, сделанных в Венгрии, с разницей выдачи минимум в 48 часов. Результаты иностранных тестов не рассматриваются.

На украинском-венгерской границе для въезда в Венгрию можно использовать исключительно пункты пропуска «Тиса», «Лужники» и «Вилок».

Украинцам, едущим через территорию Венгрии транзитом, не нужно получать индивидуальное разрешение для транзита, уточнили в посольстве.

На украинском-венгерской границе для транзита можно использовать исключительно пункты пропуска «Тиса» и «Лужники». Время транзита не должно превышать 24 часа. Контроль за соблюдением правил транзита осуществляется полицией.

Напомним, Украина с конца августа на месяц закрыла въезд для иностранцев.

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