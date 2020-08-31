В Украине объяснили, почему Россию не исключают из ООН даже после войны на Донбассе

За последние два десятка лет Кремль развязал войны против Грузии и Украины, до этого были военные действия в Чечне и Молдове. Несмотря на все это, Россию вряд ли исключат из ООН, как это было с Советским Союзом после нападения на Финляндию в 1940 году (СССР тогда исключили из Лиги Наций, что было тогдашним аналогом ООН — Авт.).

Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал судья Международного трибунала по Югославии, профессор, Чрезвычайный и Полномочный Посол Владимир Василенко.

«Это невозможно, потому что вопросы членства в ООН решаются путем голосования и в Генеральной Ассамблее, и в Совете Безопасности ООН. А в Совбезе Россия имеет право вето. Если один из этих органов проголосует против исключения какого-то государства из Организации Объединенных Наций, решение не будет принято», — говорит эксперт.

По словам Василенко, крайне трудно будет даже принять решение Генассамблеи ООН, поскольку для этого необходимо набрать две трети голосов.

«Сегодня Россия имеет значительное влияние на многие государства-члены ООН, особенно на африканские, азиатские, латиноамериканские, страны СНГ. Поэтому попытки исключения РФ из ООН бесперспективны в свете нынешних правовых и политических реалий», — констатировал Владимир Василенко.

Полный текст интервью с Владимиром Василенко читайте здесь: «Запад может легко „поставить Россию на колени“, не применяя военную силу».

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