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Билл Гейтс сам испек торт на 90-летие своего друга-миллиардера Уоррена Баффетта и показал видео

11:09 31 августа 2020
Билл Гейтс с тортом

Один из крупнейших и известнейших в мире инвесторов Уоррен Баффетт отпраздновал 30 августа свое 90-летие. В числе подарков, которые получил американский бизнесмен на день рождения, был шоколадный торт, который лично испек для него «коллега"-миллиардер Билл Гейтс. 64-летний сооснователь компании Microsoft опубликовал в соцсетях видео, в котором он сам замешивает тесто, делает крем и презентует кондитерское изделие, украшенное портретом Баффетта и печеньями Oreo.

Как сообщает CNN, Уоррен Баффетт с детства обожает сладкое. Он выпивает полдюжины банок кока-колы ежедневно. А за завтраком традиционно ест печенье Oreo.

Гейтс и Баффетт, которые входят в число богатейших людей мира, познакомились в 1991 году. И с тех пор поддерживают дружеские отношения. Вместе они основали филантропическую кампанию The Giving Pledge («Клятву дарения»). Присоединяясь к ней, богачи (в числе которых Марк Цукерберг, Илон Маск, Майкл Блумберг) обещают отдать не менее 50% своего капитала на благотворительность — при жизни или после смерти.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», соглашение подписала бывшая жена Джеффа Безоса Маккензи, передавшая на благотворительность 1,7 миллиарда долларов.

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