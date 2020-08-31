Навальный до сих пор не вышел из комы: что известно о состоянии отравленного критика Кремля

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого лечат в немецкой клинике Charite, уже 10 дней находится в коме и не приходит в сознание.

Но его состояние постепенно улучшается, угрозы жизни нет. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Информацию о состоянии Навального клиника предоставляет в форме коротких пресс-релизов после согласования с женой Навального Юлией.

По последним данным, состояние Навального стабильное, но довольно серьезное. Политик до сих пор в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Каким оппозиционера выведут из комы и какими могут быть долгосрочные последствия для его здоровья, прогнозировать пока трудно.

За лечение платят частные лица, а транспортировку в Берлин оплатили российские бизнесмены в эмиграции отец и сын Дмитрий и Борис Зимины.

В клинике у Навального есть охрана.

Напомним, немецкие медики выяснили, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По мнению специалистов, политик не умер после отравления, в связи с тем, что его отравители неправильно рассчитали дозу вещества, которое попало в его организм.

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