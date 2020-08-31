Навальный до сих пор не вышел из комы: что известно о состоянии отравленного критика Кремля
Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого лечат в немецкой клинике Charite, уже 10 дней находится в коме и не приходит в сознание.
Но его состояние постепенно улучшается, угрозы жизни нет. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Информацию о состоянии Навального клиника предоставляет в форме коротких пресс-релизов после согласования с женой Навального Юлией.
По последним данным, состояние Навального стабильное, но довольно серьезное. Политик до сих пор в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Каким оппозиционера выведут из комы и какими могут быть долгосрочные последствия для его здоровья, прогнозировать пока трудно.
За лечение платят частные лица, а транспортировку в Берлин оплатили российские бизнесмены в эмиграции отец и сын Дмитрий и Борис Зимины.
В клинике у Навального есть охрана.
Напомним, немецкие медики выяснили, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По мнению специалистов, политик не умер после отравления, в связи с тем, что его отравители неправильно рассчитали дозу вещества, которое попало в его организм.
192
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter