Стал неадекватен: Климкин объяснил, почему Путину удается "давить" на Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого оппозиция намерена лишить части полномочий, стал неадекватным, чем с успехом пользуется его российский коллега Владимир Путин.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Мы же видим, что он потерял адекватность — то он с автоматом без патронов, то проводит совещание для своего пресс-секретаря, то вообще какой-то маразм говорит, что Польша хочет захватить Гродненскую область… Россия на этом играет, Путин хорошо знает психологический портрет Лукашенко», — сказал он.

По словам украинского дипломата, Путин давно «слил» Лукашенко, для главы Кремля тот уже «спекся».

Кроме того, бывший глава украинского МИД уверен, что в ближайшее время «России в Беларуси будет больше»: там много тайно сочувствующих РФ военных, правоохранителей, советников и т. д.

В то же время сейчас для Путина главная задумка — «использовать психологическую неадекватность Лукашенко, вынудить его уйти на тех условиях, которые он диктовал, и потом уже обсуждать с Европой».

Также Климкин полагает, что Путин запретил Лукашенко общаться с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, что 30 августа Лукашенко и Путин созвонились пятый раз за месяц.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший разведчик КГБ СССР, сокурсник президента России Владимира Путина Юрий Швец заявил, что всегда относился к президенту Беларуси как к «психопату» — человеку с мессианским комплексом на грани психопатии.

207

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter