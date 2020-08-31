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Мир

Предвыборные страсти накаляются: Байден обвинил Трампа в неспособности справляться с работой президента

5:48 31 августа 2020
Трамп и Байден

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден осудил насилие в Портленде (штат Орегон), где продолжаются беспорядки, и обвинил действующего главу Белого дома Дональда Трампа в том, что тот не справляется с работой президента, поскольку его риторика приводит к росту общественной напряженности, в то время как обязанность главы государства заключается в том, чтобы «снижать температуру» в обществе и примирять несогласных.

Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на официальном сайте Байдена.

«Приведшее к смерти насилие, которое мы увидели прошлой ночью в Портленде, неприемлемо. Недопустимо стрелять на улицах большого американского города. Я безоговорочно осуждаю такое насилие. И я призываю Дональда Трампа поступить так же», — заявил Байден.

По его мнению, страна должна осуждать разжигание ненависти и недовольства, которое привело к этому смертельному столкновению.

«Если кто-то пытается затеять драку, это уже не мирный протест. Что, по мнению президента Трампа, произойдет, если он продолжит раздувать пламя ненависти и раскола в нашем обществе и использовать политику страха, чтобы подстрекать своих сторонников? Он бездумно поощряет насилие», — добавил политик.

Байден также выразил соболезнования в связи с гибелью человека во время беспорядков в Портленде минувшей ночью.

Полиция Портленда информировала, что во время субботних протестов погиб один человек, но рекомендовала не торопиться с выводами и дождаться завершения расследования. По данным агентства Associated Press, минувшая ночь ознаменовалась стычками протестующих в поддержку движения Black Lives Matter и сторонниками Трампа. Были задержаны 10 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джо Байден пообещал в случае своей победы работать над предоставлением Украине летального вооружения. Также в качестве президента он намерен объяснить Кремлю, что Россия должна закончить свою агрессию и оккупацию Украины.

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