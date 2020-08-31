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Мир

Отомстил за проигрыш на выборах? В Черногории в толпу празднующих победу людей въехал автомобиль

4:22 31 августа 2020
Черногория

В снявшей ограничения на въезд украинцев Черногории 30 августа прошли выборы в парламент, а также местные выборы в пяти муниципалитетах, в ходе которых, по предварительным данным, победила оппозиция.

И когда сторонники оппозиционной политической силы в Никшиче начали празднование победы, в их ряды врезался человек за рулем автомобиля BMW, передает местный новостной портал Vijesti.

Согласно его информации, в результате наезда несколько человек получили ранения, при этом серьезно пострадал один мужчина.

Уточняется, что инцидент произошел на кольцевой развязке возле автовокзала. Полиция охраняет место происшествия и ожидает приезда прокурора.

Причина наезда не установлена, одной из возможных версий называются политические антипатии.

Сообщается, что оппозиция Черногории, по данным экзитполов, побеждает на парламентских выборах. Коалиции «За будущее Черногории» и «Мир — наша нация» вместе претендуют на более чем на 45% голосов, в то время как правящая Демократическая партия социалистов набирает около 35%.

В то же время президент Черногории Мило Джуканович, на которого в бытность премьер-министром организовали попытку покушения российские спецслужбы, заявил, что не признает поражение своей партии до объявления официальных результатов, однако его уже призвали уйти в отставку.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в 2018 году, после получения Украиной автокефалии, о подобном желании заявили и власти Черногории. В частности, президент страны Мило Джуканович выступил с заявлением о том, что его страна будет добиваться получения автокефалии Черногорской православной церкви по примеру Украины, так как Сербская православная церковь подрывает независимость страны.

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