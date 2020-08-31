"Психопат": сокурсник Путина рассказал об особенностях психики Лукашенко

Если бы президент Беларуси Александр Лукашенко, внезапно полюбивший прогулки с автоматом, ушел с занимаемого поста вовремя, он бы мог войти в историю страны в позитивном образе, но, учитывая нынешнее положение дел, его роль в истории может оказаться позорной.

Такое мнение высказал бывший разведчик КГБ СССР, сокурсник президента России Владимира Путина Юрий Швец, пишет Гордон.

«Я к нему всегда относился как к психопату, то есть человеку с мессианским комплексом на грани психопатии. Он человек, для которого власть — это все, это его жизнь. Надо сказать, он с царем в голове. Он вышел из Советского Союза и умудрился продолжить управление Беларусью примерно так, как он управлял в свое время совхозом. Ну вот так я к нему отношусь — как к бывшему директору совхоза, который сделал неожиданно успешную карьеру между молотом и наковальней — Западом и Востоком. Но засиделся. Пора и честь знать, пора уйти. Если бы он вовремя ушел, он бы еще и в историю Беларуси вошел. А так — может быть, с позором. Самое главное в каждой пьесе — это уйти вовремя со сцены», — отметил Швец.

По его мнению, после потери власти Лукашенко долго не проживет.

«Для него власть — это кислород. Он не может без этого жить. Долго он не проживет, потому что его это будет угнетать, его психика этого не вынесет», — подчеркнул экс-разведчик.

Также Швец добавил, что, даже если Лукашенко будет обеспечен материально, будущее без власти станет для него пыткой.

Напомним, что в воскресенье, 30 августа, в день рождения Александра Лукашенко, в Беларуси продолжились массовые протесты против режима Лукашенко. В частности, массовые акции прошли в Минске и других городах страны.

В то же время в Киеве под посольством Беларуси состоялась акция, участники которой напомнили, что режим «бацьки» держится на дубинках ОМОНа и поддержке Кремля. Активисты сожгли портреты Лукашенко, Путина и флаг России.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Беларуси оппозиция предлагает вернуть конституцию 1994 года, лишив Александра Лукашенко полномочий, которые он себе перебрал после избрания на пост президента.

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