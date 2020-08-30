Воздушный змей унес трехлетнего ребенка в небо: видео шокирующего происшествия

На Тайване огромный воздушный змей унес в небо 3-летнюю девочку. К счастью, она не пострадала. Ранее в Великобритании смог спастись в открытом море 10-летний мальчик, которого смыло высокой волной.

ЧП на Тайване произошло на фестивале воздушных змеев в приморском городке.

Большой воздушный змей, поймав мощный поток ветра, унес высоко в небо девочку. Малышку удалось поймать и вернуть обратно на землю.

Перед запуском змея удерживали несколько взрослых мужчин. Когда змей взмыл в небо, увлекаемый порывом сильного ветра, на его хвосте оказался ребенок.

Девочка несколько раз перевернулась в воздухе. К счастью, она держалась крепко и не выпускала хвост большого оранжевого змея.

Ребенок был очень напуган.

Напомним, в ЮАР мальчика убил надувной батут, который приобрели родители, чтобы он не скучал на карантине.

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