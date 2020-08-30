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Лукашенко снова вооружился автоматом (фото)

19:12 30 августа 2020
Лукашенко

В Беларуси, где не прекращаются массовые протесты против фальсификации выборов, снова заметили президента Александра Лукашенко с оружием.

Пресс-секретарь Лукашенко на вопрос о местонахождении президента прислала российскому изданию «РИА Новости» его фото с автоматом на фоне Дворца независимости, передает Telegram-канал TUT.BY.

На снимке видно, что Лукашенко идет по территории перед Дворцом независимости. На нем белая рубашка и бронежилет, в руках — автомат. Вокруг, вероятно, охрана.

Белорусский Телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что фото было сделано 30 августа около 16:00, когда возле Дворца независимости были и протестующие.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали видео, как Лукашенко прилетел в свою резиденцию с автоматом на вертолете.

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