Индия установила мировой антирекорд по количеству зараженных COVID-19 за сутки
В Индии за сутки выявили более 78 700 новых заражений коронавирусом. Это новый мировой рекорд по количеству случаев заражения в течение суток COVID-19 в одной стране с начала пандемии. В Украине за сутки 2096 новых случаев заражения этой инфекцией.
На протяжении длительного времени Индия вместе с США и Бразилией составляют тройку лидеров по количеству зараженных COVID-19.
При этом эксперты предполагают, что в Индии еще очень много незарегистрированных случаев болезни через малое количество тестирований.
По данным сообщает портала Worldometer, на утро 30 августа в мире более 25 миллионов людей заразились коронавирусом, из них смертельных случаев почти 848 тысяч.
Напомним, в Украине подтверждены 119 074 случая COVID-19, из них 2527 летальных, 56 734 пациента выздоровели.107
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