«С днем рождения, батя»: видео поздравления Лукашенко насмешило сеть

Военные охваченной протестами Беларуси записали видео с поздравлениями для своего президента. Белорусские военнослужащие пожелали Александру Лукашенко, которому 30 августа исполняется 66 лет, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и высокой трудоспособности. В заключении своего поздравления солдаты республики прокричали троекратное «Ура».

В сети активно комментируют видео.

Как писали «ФАКТЫ», в столице Беларуси оппозиция решила провести Марш мира и независимости, приуроченный ко дню рождения Лукашенко. Силовики перекрыли доступ к стеле «Минск — город Герой» и к проспекту Независимости.

В целом, на акцию против Лукашенко пришли тысячи людей. Правоохранители уже начали задерживать протестующих. Акции проходят не только в Минске, но и в других городах страны. Много людей вышло на акции в Жодино, Гродно.

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