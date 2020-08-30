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Тысячи людей вышли на акцию против Лукашенко: силовики начали задерживать протестующих (фото, видео)

15:14 30 августа 2020
акция

В Беларуси продолжаются массовые протесты против режима Лукашенко, начавшиеся сразу после выборов 9 августа.

В воскресенье, 30 августа, в день рождения Александра Лукашенко, запланирована очередная массовая акция оппозиции в Минске и других городах. Силовики стянули в центр белорусской столицы спецтехнику и автозаки.

Тысячи людей идут по проспекту в сторону ГУМа.

Автомобили «Рубеж», водометы и автозаки медленно едут к колонне протестующих, которая растянулась от «МакДональдса» до цирка.

Вот так выглядят задержания на проспекте Независимости.

 

В Жодино начались задержания. Люди кричат на милицию: «Фашисты!», передает Telegram-канал Nexta.

В Гродно люди вышли на акцию, несмотря на непогоду.

Между тем, объявившая о своей победе на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская готова привлечь Россию в качестве посредника в преодолении политического кризиса в стране.

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