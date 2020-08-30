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Мир

НАТОвского офицера арестовали за шпионаж в пользу России

14:33 30 августа 2020
НАТОвского офицера арестовали за шпионаж в пользу России

Во Франции по подозрению в шпионаже в пользу России задержали офицера армии. В июне за аналогичное преступление в Австрии осудили полковника австрийской армии в отставке Мартина М.

Как сообщает Europe 1, следствие считает, что он передавал россиянам «сверхсекретные» документы.

Предполагается, что передача информации осуществлялась в Италии, где офицер служил на военной базе НАТО, а задержание военного провели в Париже, куда он прибыл в отпуск.

«Могу подтвердить, что в отношении старшего офицера начата судебная проверка в связи с подозрением о передаче (информации. — Авт.) или нанесении ущерба безопасности… Мы приняли необходимые меры», — прокомментировал инцидент министр обороны Франции Флоранс Парли.

Напомним, в начале июля по подозрению в шпионаже на НАТО в Москве задержали советника Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова.

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