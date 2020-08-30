В Китае во время банкета обрушился отель: видео трагедии
В китайской провинции Шаньси произошло обрушение здания гостиницы, жертвами которого стали не менее 29 человек. Напомним, в украинской Одессе 10 июня обрушился жилой дом в исторической части города.
Как сообщает China News, в гостинице «Цзюсянь», расположенной в городе Линфэнь, проходил праздничный банкет. Согласно официальным данным спасателей, 28 человек получили ранения, из них семеро были госпитализированы в тяжелом состоянии.
К поисковым работам на завалах, которые завершились в ночь на 30 августа, привлекались более 800 человек.
Причина обрушения здания пока не установлена.
Появилось видео с места событий.
突发山西了临汾酒店坍塌 多人死亡救援仍在进行中— 羽寒 (@yuhan_1978) August 29, 2020
29日上午9时许，山西省临汾市襄汾县陶寺乡陈庄村聚仙饭店宴会厅发生坍塌事故，截止目前抢救出被困人员33人，其中5人死亡，1人重伤。 pic.twitter.com/Xad2BE8XX9
中国山西省临汾市襄汾县一幢两层楼高的大型餐厅，于周六早上近10时突然坍塌。截至下午5时, 现场已救出43人，其中13人死亡，4人重伤，尚有多人被埋；当局目前已派出数百人展开救援。楼房倒塌原因及用餐人员细节未知。pic.twitter.com/GP1QBAdIxE— 澳洲大紀元 (@epochtimesau) August 29, 2020
Напомним, 24 августа в индийском городе Каджалпура днем десятки людей оказались в ловушке под обломками пятиэтажного здания.85
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