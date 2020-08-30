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Мир

В Китае во время банкета обрушился отель: видео трагедии

9:22 30 августа 2020
На месте обрушения

В китайской провинции Шаньси произошло обрушение здания гостиницы, жертвами которого стали не менее 29 человек. Напомним, в украинской Одессе 10 июня обрушился жилой дом в исторической части города.

Как сообщает China News, в гостинице «Цзюсянь», расположенной в городе Линфэнь, проходил праздничный банкет. Согласно официальным данным спасателей, 28 человек получили ранения, из них семеро были госпитализированы в тяжелом состоянии.

К поисковым работам на завалах, которые завершились в ночь на 30 августа, привлекались более 800 человек.

Причина обрушения здания пока не установлена.

Появилось видео с места событий.

 

 

Напомним, 24 августа в индийском городе Каджалпура днем десятки людей оказались в ловушке под обломками пятиэтажного здания.

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