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В Берлине массово протестуют против карантина: начались задержания (видео)

15:27 29 августа 2020
В Берлине массово протестуют против карантина: начались задержания (видео)

В Берлине 29 августа тысячи людей вышли на акцию протеста против карантинных ограничений, требуя «восстановления гражданских прав и свобод». Напомним, аналогичная акция в столице Германии состоялось и в начале августа.,

По данным Die Welt, демонстранты проигнорировали условие властей о необходимости соблюдения социальной дистанции. Также практически никто из них не воспользовался даже защитной маской.

Полиция была вынуждена вмешаться — правоохранители начали задерживать участников акции. К таким мерам они прибегли после устного предупреждения.

По оценке журналистов и полиции, на марш прибыли около 30 тысяч участников. Они шли к Бранденбургским воротам с баннерами «Мы — люди», «Все ложь».

Отметим, что подобные акции, хоть и в меньшем масштабе, проводятся и в Украине. Так, После того, как Черновцы внесли в «красную» карантинную зону, в центре города собрались около тысячи предпринимателей, перевозчиков, работников общепита, спортзалов, салонов красоты с плакатами «Кто будет платить по нашим счетам?», «Мы не рабы!».


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