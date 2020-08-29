"Это конец, к сожалению": после отравления Навального в Германии поставили крест на стратегическом партнерстве с Россией

После отравления в России оппозиционного политика Алексея Навального можно говорить об окончании немецко-российского стратегического партнерства. Об этом заявил влиятельный немецкий дипломат, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Дипломат считает, что Россия сама виновна в том, что во внешнеполитических отношениях новый спад после инцидента с Навальным.

«В Москве смеются над жертвой… Авторитет России уже был подорван атакой на Сергея Скрипаля в Великобритании, убийством чеченского эмигранта в берлинском Тиргартене и хакерской атакой на Бундестаг… Давно понятно, чего стоит слово из Москвы. Там действует закон сильнейшего. Это конец, к сожалению, самой идеи стратегического партнерства», — объяснил Ишингер в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Дипломат призывает европейцев ужесточить внешнюю политику по отношению к России. Это единственный способ обойти Путина, считает Ишингер.

Напомним, после отравления Навальный был вывезен на лечение в Германию, а канцлер Ангела Меркель призвала российские власти провести открытое расследование.

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