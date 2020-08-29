27.39 / 27.59 32.23 / 32.69
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Это конец, к сожалению": после отравления Навального в Германии поставили крест на стратегическом партнерстве с Россией

15:13 29 августа 2020
германия россия

После отравления в России оппозиционного политика Алексея Навального можно говорить об окончании немецко-российского стратегического партнерства. Об этом заявил влиятельный немецкий дипломат, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Дипломат считает, что Россия сама виновна в том, что во внешнеполитических отношениях новый спад после инцидента с Навальным.

«В Москве смеются над жертвой… Авторитет России уже был подорван атакой на Сергея Скрипаля в Великобритании, убийством чеченского эмигранта в берлинском Тиргартене и хакерской атакой на Бундестаг… Давно понятно, чего стоит слово из Москвы. Там действует закон сильнейшего. Это конец, к сожалению, самой идеи стратегического партнерства», — объяснил Ишингер в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Дипломат призывает европейцев ужесточить внешнюю политику по отношению к России. Это единственный способ обойти Путина, считает Ишингер.

Напомним, после отравления Навальный был вывезен на лечение в Германию, а канцлер Ангела Меркель призвала российские власти провести открытое расследование.

448

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

такси

В Украине службы такси Bolt, Uber и Uklon объявили вне закона: что ждет водителей

скорая

"Скорую" так и не дождались: пожилая женщина полтора часа истекала кровью под стенами мэрии Фастова (видео)

Брэд Питт

Новая любовь Брэда Питта оказалась женой его друга-ресторатора (фото)

германия россия

"Это конец, к сожалению": после отравления Навального в Германии поставили крест на стратегическом партнерстве с Россией

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер