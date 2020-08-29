27.39 / 27.59 32.23 / 32.69
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

С воздушными шарами и музыкой: в российском селе торжественно открыли... скамейку (видео)

13:38 29 августа 2020
скамейка

В России после торжественного открытия лифта и уличных часов чиновники попытались похвастаться новой скамейкой. Так, в селе Сямжа Вологодской области администрация, в отсутствие других достижений, записала в свои заслуги подаренную меценатом деревянную лавку с навесом. Праздничную церемонию в селе обставили с шиком и пафосом. Были организованы аниматоры, шарики, музыкальное сопровождение, торжественные речи и перерезание красной ленточки.

Как сообщает Вологда Регион, скамейку с надписью «Сямжа» назвали «арт-объектом» и поставили возле здания администрации.

Для местных жителей не было секретом, что ни администрация села, ни районные власти отношения к скамейке не имеют. Деревянную лавку заказал, оплатил и доставил на место директор одного из предприятий Череповца, родившийся в Сямже. Автор идеи на церемонию не приехал, но матери бизнесмена разрешили совместно с главой поселения перерезать ленточку.

Напомним, ранее в России в Удмуртии торжественно открыли воображаемую дорогу, а в Татарстане устроили праздник по поводу появления пластикового моста.

Фото newsvo.ru

247

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

такси

В Украине службы такси Bolt, Uber и Uklon объявили вне закона: что ждет водителей

Иловайский котел

«Видел попадание в БМП — обожженные тела вылезали из люка и бездыханно падали возле колес»

дтп

На трассе Киев – Чоп авто протаранило мотоцикл с семьей, есть жертвы (фото)

Истребитель

Дорожные знаки истребителям не указ: на видео попал курьезный момент посадки самолета ВСУ на трассу Киев — Чоп

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер