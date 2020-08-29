С воздушными шарами и музыкой: в российском селе торжественно открыли... скамейку (видео)

В России после торжественного открытия лифта и уличных часов чиновники попытались похвастаться новой скамейкой. Так, в селе Сямжа Вологодской области администрация, в отсутствие других достижений, записала в свои заслуги подаренную меценатом деревянную лавку с навесом. Праздничную церемонию в селе обставили с шиком и пафосом. Были организованы аниматоры, шарики, музыкальное сопровождение, торжественные речи и перерезание красной ленточки.

Как сообщает Вологда Регион, скамейку с надписью «Сямжа» назвали «арт-объектом» и поставили возле здания администрации.

Для местных жителей не было секретом, что ни администрация села, ни районные власти отношения к скамейке не имеют. Деревянную лавку заказал, оплатил и доставил на место директор одного из предприятий Череповца, родившийся в Сямже. Автор идеи на церемонию не приехал, но матери бизнесмена разрешили совместно с главой поселения перерезать ленточку.

Напомним, ранее в России в Удмуртии торжественно открыли воображаемую дорогу, а в Татарстане устроили праздник по поводу появления пластикового моста.

Фото newsvo.ru

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