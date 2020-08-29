Шедевр голландского художника стоимостью 18 млн долларов украли из музея уже в третий раз

В ночь на 26 августа в Нидерландах была похищена картина Франса Халса «Два смеющихся юноши с пивным кувшином». Голландский художник написал ее в 1626 году. Она относится к периоду так называемого «Золотого века» старых голландских мастеров. Сейчас стали известны подробности кражи.

В небольшой музей в Леердаме воры забрались около 03:30 по местному времени. Сигнализация сработала, но полиция приехала слишком поздно — преступники успели скрыться с добычей. Теперь следователи изучают записи камер видеонаблюдения и консультируются с искусствоведами.

Парадокс этой истории заключается в том, что «Смеющихся юношей» стоимостью 18 миллионов долларов украли уже в третий раз! Первое похищение произошло в 1988 году. Вместе с картиной Халса тогда унесли еще и полотно Якоба ван Рейсдала. Оба шедевра удалось найти и вернуть в музей Хофьи ван Арден спустя три года.

В 2011 году обе картины снова пропали! Их нашли спустя шесть месяцев. Стало очевидно, что кто-то очень хочет заполучить эти полотна. Музей в Леердаме усилил меры безопасности, установил видеокамеры. Картины поместили в отдельный зал, куда посетителей пускали только вместе с экскурсоводом. Но это не помогло. В этот раз воры проникли через заднюю дверь.

Третью кражу шедевра Халса прокомментировал BBC частный детектив Артур Бранд, который считается одним из лучших экспертов по музейным кражам. Он уверен, что все три раза воры приходили за картиной по чьему-то заказу. «Этот человек намерен заполучить полотно во чтобы-то ни стало. Особых сложностей в данном случае нет. Музей Хофьи ван Арден небольшой. Обеспечить безопасность стоит очень дорого…» — сказал Бранд.

Он также полагает, что в данном случае заказчиком является не какой-то частный коллекционер, который готов заплатить за ворованный шедевр, чтобы потом в одиночку любоваться им, а кто-то из крупных преступников.

Криминальные боссы, утверждает детектив, хранят краденые произведения искусства или заказывают их кражу с тем, чтобы в случае собственного ареста обменять шедевры на смягчение наказания. Такая система неплохо работала до недавнего времени.

Например, в начале 90-х голландский наркобосс Кеес Хаутман скостил себе тюремный срок, вернув картины Ван Гога. В 2002 году также поступил один из боссов неаполитанской мафии. Он заключил сделку с итальянским правосудием, выдав картины, украденные в 2002 году из музея Ван Гога в Амстердаме известным музейным вором Октавом Дарэмом.

Бранд считает, что небольшие музеи в Европе будут постоянно находиться в зоне риска до тех пор, пока власти не откажутся от подобной практики. В марте нынешнего года из музея в Ларене (Нидерланды) украли картину Ван Гога «Весенний сад».

Детектив подозревает, что кража «Смеющихся юношей» связана с недавней успешной совместной операцией голландской и французской полиции, в ходе которой были выявлены тайные каналы связи, используемые преступными организованными группировками. Правоохранители получили хорошие улики по многим делам. Вот криминальным боссам и понадобился «товар для ведения торга с полицией».

Однако недавно правительство Нидерландов приняло важное решение не выкупать украденные произведения искусства подобным образом, напоминает Бранд. Возможно, боссы мафии попробуют договориться с французами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как в Италии была найдена украденная из галереи современного искусства в Пьяченце картина Густава Климта. Крада была совершена 23 года назад. А обнаружил ее рабочий, обрезавший побеги плюща. Шедевр, оцененный в 60 миллионов евро, пролежал все это время в тайнике рядом с музеем!

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