Лукашенко заявил, что национальный флаг Беларуси ассоциируется у него с Гитлером

Александр Лукашенко неожиданно заявил, что исторический флаг Беларуси вызывает ассоциации с Гитлером. Бело-красно-белые знамена, под которыми сейчас проводит уличные акции оппозиция, напомнили политику о флагах нацистской Германии.

«Этот флаг, вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги… Нам ли, белорусам, возвращаться к тому, что было в годы фашизма? Сколько наших людей угробили под этим флагом… Флаг-то ни в чем не виноват, но его использовали. Поэтому давайте мы будем подальше держаться от этого. У нас есть хорошая символика, ее надо использовать», — приводит слова Лукашенко belta.by.

Лукашенко напомнили, что свою первую президентскую присягу в 1994 году он произносил как раз под бело-красно-белым флагом. На это политик заявил, что просто следовал закону. Тем не менее Лукашенко рад, что в 1995 году Беларусь поменяла государственный символ.

«Тогда был такой флаг, установленный Верховным советом. Мы не голосовали за эту символику, но большинством она была принята под давлением наших националистических депутатов. Никакой конспирологии. Иначе я тогда поступить не мог», — подытожил Лукашенко.

Напомним, бело-красно-белый флаг использовался как официальный в Белорусской Народной Республике в 1918—1919 годах и стал символом возрождения белорусской национальной идентичности. Второй раз флаг стал государственным после обретения независимости Беларусью в 1991 году. В 1995 году был организован референдум, по итогам которого было решено вернуться к красно-зеленому знамени, напоминающему флаг БССР образца 1951 года.

Как сообщали «ФАКТЫ», журналист и аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей считает, что если Лукашенко проявит хитрость, то сможет замкнуть на себя оппозиционную повестку. Так, например, умным ходом будет согласиться на легализацию национального бело-красно-белого флага.

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