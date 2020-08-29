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Мир

Пропаганда и ложь: в Польше прокомментировали обвинения Лукашенко по Гродненской области

4:15 29 августа 2020
Польша Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко усиливает подавление протестов в стране в надежде на возможность российской интервенции. По этой же причине он выдвигает к своим западным соседям лишенные смысла обвинения.

Об этом в эфире «Польского радио» заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

Он назвал «неприемлемыми» слова Лукашенко и его окружения о том, что в Польше звучат призывы о присоединении Гродненской области, где проживает большое количество этнических поляков, в случае распада Беларуси.

Также Щерский подчеркнул, что официальная Варшава сразу опровергла такие высказывания, называя их пропагандой и ложью, которые не должны иметь место.

По словам Щерского, именно для указания недопустимости подобных действий со стороны руководства Беларуси в МИД Польши в четверг был вызван посол РБ в Польше.

Первоочередной задачей для Варшавы глава канцелярии президента Польши сейчас назвал защиту польского национального меньшинства в Беларуси, чтобы оно не стало жертвой внутриполитического конфликта в этой стране.

Он также призвал польских политиков, публицистов и экспертов, чтобы они взвешивали слова, поскольку каждая неудачно сказанная фраза может быть использована против Польши.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время посещения военного полигона под Гродно Александр Лукашенко заявил, что лидеры протестов, в случае прихода к власти, могут обратиться к НАТО с просьбой ввести войска. Именно по этой причине он привел основные силы белорусской армии в полную боеготовность — такое решение было принято впервые за последние 25 лет. Кроме того, Лукашенко поручил Минобороны без предупреждения реагировать на нарушения западной границы соседними странами.

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