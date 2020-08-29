В Минске задержали члена Координационного совета оппозиции

В Минске продолжаются аресты людей, несогласных с политикой правящего режима. Так, в пятницу, 28 августа, был задержан Виталий Кривко — координатор штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико, а также член Координационного совета, созданного для начала диалога между властями и участниками протестов, не согласных с решениями президентских выборов 9 августа.

Об этом сообщает белорусское издание Naviny.by со ссылкой на пресс-службу совета.

«Виталий Кривко, член Координационного совета, а также координатор штаба Виктора Бабарико, был задержан сегодня вечером неизвестными людьми», — цитирует издание сообщение пресс-службы.

Также о задержании Кривко также пишет Tut.by со ссылкой на информацию штаба Бабарико. По его данным, машина, на которой ехал Кривко, поцарапала движущийся автомобиль. Водители остановились, к этому моменту на место приехал автобус, из которого вышли неизвестные и увезли Кривко, сообщает издание.

Как известно, представители оппозиции Беларуси, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. В связи с этим генпрокуратура страны возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны. Практически всех членов президиума КС вызвали в следственный комитет, где они были допрошены как свидетели. В частности, на допрос вызвали Марию Колесникову и Светлану Алексиевич.

Напомним, что в ходе акций в четверг, 27 августа, в Минске и других городах страны были задержаны свыше 200 человек, среди которых было несколько журналистов, в том числе из других стран.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Украина присоединилась к Декларации Европейского Союза «Беларусь: Декларация высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента», которая признает, что выборы в Беларуси не были свободными и не отвечали международным стандартам.

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