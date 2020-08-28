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Мир

Венгрия с 1 сентября закрывает границу для иностранцев

20:59 28 августа 2020
венгрия

Украина не единственная, кто закрыл границы для въезда иностранцев. С 1 сентября точно такие же меры вводит Венгрия. В Будапеште объясняют, что пытаются сдержать рост заболеваемости COVID-19.

В Венгрии было объявлено, что граница останется закрытой в течение месяца. Беспрепятственно въехать в страну смогут возвращающиеся домой венгерские граждане, но и им придется выбирать: либо отправиться на самоизоляцию на 14 дней или сделать за свой счет два теста на коронавирус и предъявить контролирующим органам отрицательный результат. Об этом сообщает Euronews.

Также въезд в порядке исключения будет разрешен гуманитарным миссиям, дипломатам, некоторым категориям бизнесменов.

На сегодня в Венгрии зарегистрировано более 5,5 тыс. случая заражения коронавирусом. Специалисты говорят, что в последнее время наблюдается все больше привозных случаев заболевания. Свыше 600 человек скончались вследствие болезни.

Напомним, ранее Венгрия закрыла въезд для украинцев. Исключение было сделано для перевозчиков, транзитных пассажиров, людей, следующих на лечение. Позднее в список добавились лица, следующие для воссоединения с семьей.

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