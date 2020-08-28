Быть или не быть: в ЕС окончательно определились с санкциями в отношении окружения Лукашенко

В Евросоюзе уже пришли к политическому согласию по поводу санкций против окружения Александра Лукашенко. В списке около 20 фамилий. Точная дата введения санкций пока не известна, но тянуть с окончательным решением Европа не будет. Это пообещал верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хосеп Боррель. Лукашенко, в свою очередь, уже дал понять, что новые санкции для него сюрпризом не станут, а Беларуси есть чем ответить.

Соглашение достигнуто на уровне глав МИД стран Евросоюза. «Достигли политической договоренности о введении персональных санкций против определенных лиц в Беларуси, которые были причастны к фальсификациям выборов и последующим насильственных действиям. Эти санкции будут направлены против высшего политического руководства», — приводит слова еврочиновника Deutsche Welle.

В списке уже более 20 фамилий, и это еще не предел. «Государства-члены ЕС до сих пор добавляют имена. Первоначальный список был коротким. В последние дни он вырос. Было 12 фамилий, стало почти 20. Думаю, в последующие дни список расширится», — отметил Боррель.

Напомним, по итогам выборов 9 августа Центризбирком Беларуси насчитал Лукашенко около 80% голосов. В Европе намекнули, что данные выглядят не слишком убедительно, а потому призвали все посчитать правильно.

Фото belta.by

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