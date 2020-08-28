Елизавета II покидает престол? Три признака, что королева не будет править до конца жизни

Британская королевская семья пользуется наибольшей известностью и популярностью в мире. Во многом это заслуга Елизаветы II, которой 21 апреля исполнилось 94 года. Уже давно в британских таблоидах обсуждается вероятность того, что королева после 68 лет правления откажется от трона в пользу одного из своих наследников. Наиболее вероятным претендентом называется ее старший сын Чарльз. Французское издание Le Figaro, тщательно проанализировав ситуацию, пришло к выводу, что такое развитие событий вполне возможно. И произойдет это уже в 2021 году. «ФАКТЫ» подготовили полный перевод статьи, в которой названы указывающие на это очевидные, по мнению журналистов, знаки.

«Все больше и больше появляется подсказок, указывающих на то, королева Великобритании может отойти от дел, когда ей исполнится 95 лет. Установив период регентства, она откроет дорогу своему сыну принцу Чарльзу.

Елизавета II с сыном принцем Чарльзом

Никогда еще этот слух не звучал настолько правдоподобно как сейчас: королева Елизавета II вот-вот поклонится и уйдет. После 68 лет правления британская государыня, отметившая свое 94-летие 21 апреля, возлагает все больше и больше обязанностей на своего наследника принца Чарльза. По ту сторону Ла-Манша подобные предположения зреют уже давно. Несколько лет эта тема регулярно подпитывала страницы британских таблоидов. Но сегодня контекст изменился, и есть несколько указаний на то, что для королевы настал момент снять короны и оставить ее в гардеробной.

Британская королевская семья пользуется огромной популярностью в мире

Первый знак. На днях Ее Величество Королева приняла решение навсегда поселиться в Виндзорском замке. Как сообщает газета The Times, она уехала из Букингемского дворца для того, чтобы максимально защитить себя от риска заражения коронавирусом. По правде говоря, принца Уэльского к трону значительно приблизила пандемия COVID-19. Елизавета II вынуждена проходить сквозь толпы людей, что делает ее слишком уязвимой для вируса во время своих официальных мероприятий. «Если она заразится вирусом, это может стать фатальным, а также подвергнуть опасности принца Филиппа», — отметил в июне королевский биограф Эндрю Мортон в колонке The Telegraph. «Это ужасно печально, но я не представляю, как королева могла бы возобновить свою работу. COVID-19 не исчезнет в ближайшее время и будет оставаться с нами в течение нескольких месяцев, если не лет», — добавил он.

21 апреля королеве исполнилось 94 года

Второй знак не менее важен. В середине августа принц Чарльз не продлил контракт на аренду своей фермы экологически чистых продуктов Home Farm. Она будет выставлена на продажу. Для британской прессы нет сомнений: это объявление от 18 августа доказывает, что сын Елизаветы II готовится к восшествию на престол. Почему англичане так уверены в этом? Дело в том, что принц Уэльский почти 30 лет своей жизни посвятил трансформации этих 365 гектаров сельскохозяйственных угодий, расположенных в зеленых долинах графства Глостершир на юго-западе Англии. И сделал ферму одним из лидеров по выращиванию органических продуктов в Великобритании.

Третий знак. Елизавете II почти 95 лет. И если верить экспертам по британской монархии, то королева может отойти от дел в свой следующий день рождения. Фактически это произошло бы в том же возрасте, когда ее муж принц Филипп объявил о завершении исполнения своих общественных обязанностей в качестве члена королевской семьи.

Елизавета II с супругом принцем Филиппом

Между тем и речи быть не может о том, чтобы государыня отреклась от престола. Представляется очевидным, что Елизавета II никогда не откажется от своих королевских прерогатив: она королева Соединенного Королевства и умрет на троне. Она дала священную клятву архиепископу Кентерберийскому во время своей коронации 3 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве. Несколько лет назад она заверила подданных в том, что будет нести свою миссию до конца дней своих.

Все же некоторые специалисты по монархии сходятся во мнении, говоря, что королева, вероятно, начнемт период регентства. В течение этого периода она передаст «полноту полномочий» своему сыну. «Один высокопоставленный чиновник сказал мне, что королева уделяла много внимания вопросу о своей кончине и думала о том, что если она доживет до 95 лет, то рассмотрит возможность передать эстафету Чарльзу», — писал в 2018 году Роберт Джобсон в своей книге «Чарльз в семьдесят лет». Ответ мы узнаем через несколько месяцев".

Напомним, нынешним летом королева Елизавета посвятила в рыцари 100-летнего ветерана, собравшего 40 млн долларов для медиков, борющихся с коронавирусом.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Segolene Forgar / Le Figaro)

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