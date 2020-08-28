Елизавета II покидает престол? Три признака, что королева не будет править до конца жизни
Британская королевская семья пользуется наибольшей известностью и популярностью в мире. Во многом это заслуга Елизаветы II, которой 21 апреля исполнилось 94 года. Уже давно в британских таблоидах обсуждается вероятность того, что королева после 68 лет правления откажется от трона в пользу одного из своих наследников. Наиболее вероятным претендентом называется ее старший сын Чарльз.
Французское издание Le Figaro, тщательно проанализировав ситуацию, пришло к выводу, что такое развитие событий вполне возможно. И произойдет это уже в 2021 году. «ФАКТЫ» подготовили полный перевод статьи, в которой названы указывающие на это очевидные, по мнению журналистов, знаки.
«Все больше и больше появляется подсказок, указывающих на то, королева Великобритании может отойти от дел, когда ей исполнится 95 лет. Установив период регентства, она откроет дорогу своему сыну принцу Чарльзу.
Никогда еще этот слух не звучал настолько правдоподобно как сейчас: королева Елизавета II вот-вот поклонится и уйдет. После 68 лет правления британская государыня, отметившая свое 94-летие 21 апреля, возлагает все больше и больше обязанностей на своего наследника принца Чарльза. По ту сторону Ла-Манша подобные предположения зреют уже давно. Несколько лет эта тема регулярно подпитывала страницы британских таблоидов. Но сегодня контекст изменился, и есть несколько указаний на то, что для королевы настал момент снять короны и оставить ее в гардеробной.
Первый знак. На днях Ее Величество Королева приняла решение навсегда поселиться в Виндзорском замке. Как сообщает газета The Times, она уехала из Букингемского дворца для того, чтобы максимально защитить себя от риска заражения коронавирусом. По правде говоря, принца Уэльского к трону значительно приблизила пандемия COVID-19. Елизавета II вынуждена проходить сквозь толпы людей, что делает ее слишком уязвимой для вируса во время своих официальных мероприятий. «Если она заразится вирусом, это может стать фатальным, а также подвергнуть опасности принца Филиппа», — отметил в июне королевский биограф Эндрю Мортон в колонке The Telegraph. «Это ужасно печально, но я не представляю, как королева могла бы возобновить свою работу. COVID-19 не исчезнет в ближайшее время и будет оставаться с нами в течение нескольких месяцев, если не лет», — добавил он.
Второй знак не менее важен. В середине августа принц Чарльз не продлил контракт на аренду своей фермы экологически чистых продуктов Home Farm. Она будет выставлена на продажу. Для британской прессы нет сомнений: это объявление от 18 августа доказывает, что сын Елизаветы II готовится к восшествию на престол. Почему англичане так уверены в этом? Дело в том, что принц Уэльский почти 30 лет своей жизни посвятил трансформации этих 365 гектаров сельскохозяйственных угодий, расположенных в зеленых долинах графства Глостершир на юго-западе Англии. И сделал ферму одним из лидеров по выращиванию органических продуктов в Великобритании.
Третий знак. Елизавете II почти 95 лет. И если верить экспертам по британской монархии, то королева может отойти от дел в свой следующий день рождения. Фактически это произошло бы в том же возрасте, когда ее муж принц Филипп объявил о завершении исполнения своих общественных обязанностей в качестве члена королевской семьи.
Между тем и речи быть не может о том, чтобы государыня отреклась от престола. Представляется очевидным, что Елизавета II никогда не откажется от своих королевских прерогатив: она королева Соединенного Королевства и умрет на троне. Она дала священную клятву архиепископу Кентерберийскому во время своей коронации 3 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве. Несколько лет назад она заверила подданных в том, что будет нести свою миссию до конца дней своих.
Все же некоторые специалисты по монархии сходятся во мнении, говоря, что королева, вероятно, начнемт период регентства. В течение этого периода она передаст «полноту полномочий» своему сыну. «Один высокопоставленный чиновник сказал мне, что королева уделяла много внимания вопросу о своей кончине и думала о том, что если она доживет до 95 лет, то рассмотрит возможность передать эстафету Чарльзу», — писал в 2018 году Роберт Джобсон в своей книге «Чарльз в семьдесят лет». Ответ мы узнаем через несколько месяцев".
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Напомним, нынешним летом королева Елизавета посвятила в рыцари 100-летнего ветерана, собравшего 40 млн долларов для медиков, борющихся с коронавирусом.
Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Segolene Forgar / Le Figaro)290
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