Впервые в истории НАТО страны-союзники могут развязать войну друг с другом

В пятницу, 28 августа, в греческих территориальных водах между Кипром и Пафосом завершаются военные учения, в которых приняли участие четыре страны — Греция, Кипр, Франция и Италия. Морские маневры проходили под названием «Эвномия». В древнегреческой мифологии так звали дочь Зевса и Фемиды. Она была богиней законопорядка и благозакония, охранявшей вместе со своим сестрами врата Олимпа.

Название было выбрано неслучайно. Главная цель учений заключается в демонстрации Турции единства средиземноморского блока европейских государств перед лицом агрессивной политики, которую осуществляет в последнее время Анкара. Как уже сообщали «ФАКТЫ», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал в июле отправить к берегам Кипра судно Oruc Reis для разведки газовых месторождений. Исследования проводились в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Турция с этим не согласна. Афины получили поддержку от Евросоюза.

Турецкое судно Oruc Reis

Ситуация вокруг Oruc Reis накалялась несколько недель. Дело едва не дошло до открытого военного столкновения между греческими и турецкими кораблями. С большим трудом такого сценария удалось пока избежать, но это не значит, что опасность миновала полностью. Эрдоган не намерен отказываться от своих притязаний на морские газовые месторождения. Недавно турецкий президент объявил об открытии крупного, по его словам, месторождения природного газа в Черном море. Поскольку речь идет об энергетической независимости Турции, которая является залогом национальной безопасности, Эрдоган обещает расширить поиски газа, не обращая внимания на протесты Греции и Кипра.

Сложность конфликта заключается в том, что столкнулись национальные интересы стран, являющихся членами НАТО. Впервые в истории альянса союзники готовы выяснять отношения друг с другом, используя военную силу.

Итальянское издание Compravendita cittadina опубликовало статью под названием «Ветры войны в Средиземноморье: итальянский флот присоединился к Греции и Франции, чтобы остановить диктатора Эрдогана». Согласитесь, тревожный и одновременно жесткий заголовок.

Италия решила принять участие в «Эвномии» в последний момент. В район проведения учений был отправлен эсминец Durand de la Penne. Французская группировка более многочисленна и представительна — фрегат Lafayette и истребители Rafale.

Но даже присутствие одного итальянского эсминца является важным посылом для Турции. Это подчеркнул в своем заявлении министр обороны Греции Никос Панайотопулос. «Эта инициатива призвана продемонстрировать приверженность четырех европейских средиземноморских держав букве закона как части политики по смягчению напряженности», — сказал он.

Вместе с тем, утверждают итальянские журналисты, о полном единстве не только названных четырех держав, но и всего Евросоюза, в вопросе сдерживания растущих амбиций Турции говорить не приходится. У каждой из европейских стран есть свои важные нюансы в выстраивании отношений с Анкарой. Италия не является исключением. Рим прежде всего обеспокоен не газовыми месторождениями, которые стремится застолбить Эрдоган, а стремительным усилением Турции в Северной Африке, где итальянские интересы весьма обширны. Особенно, когда дело касается Ливии. Эрдогану удалось заключить договор с правительством этой страны, признанным ООН. А это несет очевидную угрозу для Италии, которая рискует полностью потерять для себя Ливию.

Итальянское издание отмечает, что опять роль миротворца в сложившейся ситуации вынуждена брать на себя Германия. Канцлер Ангела Меркель отправила своего министра иностранных дел Хайко Мааса с официальным визитом в Афины. По пути в греческую столицу он побывал в Киеве.

Маас в Афинах призвал Грецию и Турцию «продемонстрировать немедленно признаки деэскалации и готовности к диалогу». Он намерен отправиться теперь на переговоры с Эрдоганом.

Напомним, что еще одним из поводов для острой конфронтации Турции со странами ЕС стало решение Эрдогана вернуть собору Святой Софии в Стамбуле статус действующей мечети.

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