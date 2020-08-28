Планировал атаку на завод Tesla: выяснились новые детали ареста российского кибершпиона в США

В США арестовали 27-летнего россиянина Егора Крючкова, который планировал кибератаку на завод Tesla в Неваде.

Как известно, россиянин, прибыл в США по туристической визе. В Америке он пытался вступить в сговор с русскоговорящим сотрудником «Гигафабрики 1» компании Tesla в штате Невада.

Крючков предлагал ему взятку в один миллион долларов за то, чтобы тот установил вредоносное программное обеспечение на свой рабочий компьютер. Таким образом россиянин планировал получить доступ к системе компании и потребовать у нее выкуп за то, чтобы не обнародовать информацию, передает «Медуза».

Сотрудник компании в содействии российскому хакеру отказал.

«Сотрудник Tesla отказался от 1 миллиона долларов, работает с ФБР и помогает предотвратить запланированную атаку кибербезопасности на «Гига Невада», — говорится в сообщении компании.



После того, как с Крючковым связались сотрудники ФБР, он переехал в Лос-Анджелес, где попросил своего знакомого купить ему билет на самолет из страны. 22 августа Крючкова задержали.

Основатель Tesla Илон Маск подтвердил планируемую кибератаку на свою компанию.

«Весьма признателен. Это была серьезная атака», — написал Маск.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что недовольство вмешательством российских хакеров, а также других злоумышленников в американские выборы вынудило власти США заявить о готовности выплатить вознаграждение в размере до $ 10 млн за информацию о лицах, предпринимающих подобные попытки.

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