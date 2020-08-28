Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подал в отставку: названа истинная причина

В пятницу, 28 августа, премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о своей отставке. «Я решил уйти с поста премьер-министра. Я хотел бы извиниться перед народом Японии», — заявил 65-летний политик на специальной пресс-конференции в Токио. Таким образом, слухи о неожиданном решении японского лидера подтвердились очень быстро.

Абэ сообщил, что нуждается в лечении, так как его здоровье за последний месяц ухудшилось. И он не хотел бы, чтобы эти проблемы сказывались на принятии государственных решений.

Об отставке Абэ объявил спустя всего четыре дня, после того как побил национальный рекорд по продолжительности пребывания на посту премьера. Как подчеркивает влиятельная американская газета The New York Times, для Японии характерна частая сменяемость главы правительства, так что Абэ показал себя умелым политиком.

Он действительно заслужил доверие соотечественников. Интересно, что однажды Абэ уже уходил в отставку досрочно и тоже по состоянию здоровья. Произошло это в 2007 году. Тогда он проработал на посту премьера всего год. Но серьезные проблемы с кишечником вынудили его освободить кресло.

Абэ снова возглавил правительство в декабре 2012 года. Второй срок оказался весьма сложным во всех отношениях. Япония восстанавливалась после разрушительного землетрясения и цунами, которое произошло в марте 2011 года. Природный катаклизм привел к аварии на атомной электростанции «Фукусима». Погибли в общей сложности почти 16 тысяч человек. Более 2 500 человек пропали без вести.

Под руководством Абэ японцам удалось не только восстановить разрушенные объекты, но и вывести экономику страны из глубокого кризиса. Умело лавировал премьер и на внешнеполитической арене. Ему удалось расположить к себе 45-го президента США Дональда Трампа, известного своей непредсказуемостью.

Но больше всего Абэ стремился решить проблему Курильских островов. Он неоднократно встречался ради этого с президентом России Владимиром Путиным и даже намеревался побывать в Москве на Параде Победы, посвященном 75-летию окончания Великой Отечественной войны, но помешала пандемия COVID-19.

Москва и Токио немного продвинулись в переговорах по Курилам, но этого прогресса оказалось явно недостаточно для того, чтобы страны подписали мирный договор. Абэ верил, что ему удастся это сделать в 2019 году.

Ряд японских СМИ утверждает, что неразрешенная проблема Курил является истинной причиной отставки Синдзо Абэ, премьерский срок которого заканчивался только в сентябре 2021 года. Опытный политик понял, что Путин его переиграл. Еще месяц назад в правительственных кругах уверенно говорили о том, что Абэ не собирается никуда уходить и что со здоровьем у него особых проблем нет, хотя он и страдает хроническим язвенным колитом.

Японский национальный телеканал NHK сообщает теперь, что за последние две недели Синдзо Абэ дважды посещал больницу и не хочет создавать лишних проблем кабинету министров.

Последний раз Абэ и Путин провели очные переговоры в сентябре 2019 года. Вопрос по Курилам так и не был решен. Российский президент, говоря об итогах беседы с японским премьером, отделался нелепой шуткой, которая слегка озадачила даже российских пользователей соцсетей.

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