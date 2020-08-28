Подвело здоровье: премьер Японии Синдзо Абэ планирует уйти в отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, действия которого во время пандемии коронавируса удивили весь мир, собирается подать в отставку по причине плохого состояния здоровья.

Как сообщает ВВС, 65-летний Синдзо Абэ побил рекорд по продолжительности пребывания во главе правительства, но его отставка может произойти уже в ближайшие дни. Абэ провел на посту премьер-министра почти восемь лет, что нехарактерно для Японии.

Глава правительства собирается уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Это может случиться в пятницу, 28 августа.

Абэ уже много лет борется с хроническим язвенным колитом. В 2007 году он уже уходил в отставку из-за проблем с кишечником, проработав премьер-министром всего год. В декабре 2012 года он возглавил японское правительство повторно.

Ранее сообщалось, что при переговорах с Синдзо Абэ Дональд Трамп поднял болезненную для США тему.

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