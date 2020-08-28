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Мир

Подозревают в мошенничестве: человека Кадырова задержали в оккупированном Крыму

8:12 28 августа 2020
ФСБ

В аннексированном Крыму российские спецслужбы задержали представителя главы Чечни Рамзана Кадырова Ису Эдильсултанова. Ранее в Вене убили политэмигранта из Чечни Мамихана Умарова, который критиковал Кадырова.

Ису Эдильсултанова задержали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящий момент задержанному не предъявили обвинение и не избрали меру пресечения.

Адвокат Эдильсултанова сообщил, что его подзащитному вменяют мошенничество и фальсификацию доказательств, передает «Крым Реалии».

По версии следствия, подозреваемый пытался получить право на имущество проходящей процедуру банкротства ивановской компании на сумму 40 млн рублей (более 14,5 млн грн. — Авт.). Предполагается, что он подделал документы, чтобы завладеть имуществом кредиторов.

Вместе с Эдильсултановым были задержали восемь человек его сотрудников, среди них 61-летняя женщина-бухгалтер. Задержанного перевезли из Крыма в изолятор временного содержания в российский город Иваново.

Напомним, в начале января в Ливане правоохранительные органы задержали двоих чеченцев, которые прибыли в Бейрут чартерным рейсом с десятком чемоданов, в которых было около 200 млн долларов.

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