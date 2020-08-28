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Мир

Плохие дороги и страшные взятки: журналист рассказала, как на самом деле живут белорусы

5:57 28 августа 2020
Мартынова Татьяна

Одной из причин, по которой жители Беларуси вышли на протесты против фальсификации результатов выборов, стала «параллельная реальность», в которой они вынуждены жить уже много лет.

Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1 + 1» рассказала журналист из соседней страны Татьяна Мартынова.

«У нас все принадлежит Саше Лукашенко. Все, что вы говорите, это показывают по телевизору. Это параллельная реальность. А мы, белорусы, живем в другой стране… те, кто работает, выстраивает бизнес», — сказала она.

Журналистка говорит, что для людей создавалась лишь картинка, будто в стране с экономикой все хорошо, на самом же деле она полностью зависит от России, и виноват в этом президент Александр Лукашенко.

«До сих пор кому-то непонятно, что в Беларуси всегда была рентная экономика, что Беларусь всегда удерживала Россия и подбрасывала постоянно Саше (Александру Лукашенко. — Авт.) денег на жизнь? Что все наши сохранившиеся предприятия — это убыточная история. Когда в продукт вкладывают 20 рублей, а продается он за 10, а вот эти 10, которые нужно доплатить, чтобы хоть как-то его сохранить, они и берутся в России…»,— заметила Мартынова.

По ее словам, дороги в стране ничем не лучше украинских, образование условно бесплатное, а средний доход — 300 рублей.

«У нас почти 30% населения — сейчас уже больше, но в момент, когда еще „не началось“ — люди, которые живут на доход в 300 рублей — это в районе 100 долларов. Конечно, если есть огород, картошка, дети помогают… Ни учителя, ни врачи, ни все те, кто работает на государство, не получают достойной зарплаты», — заявила Мартынова.

По ее словам, в якобы бесплатных белорусских школах поборы такие, что и не снились украинцам: «Взятки, на которые жалуются украинцы, следует умножить на 8, а то и на 10″ и тогда получите, то, что мы, родители, оплачиваем в бесплатных школах».

Мартынова не считает хорошее качество белорусских дорог преимуществом, так как по ним ездят танки и БТР, из-за чего вскоре дороги нужно будет переделывать.

«Дорога, соединяющая Львов и Киев, точно такая же, как и в Беларуси, просто узкая», — сказала она.

Отдельно журналистка вспомнила о белорусских IT-шниках: «У нас уже огромный процент IT-компаний или полностью переехал, или частично эвакуированный, или ищет место, страну для эвакуации. А это 6% ВВП страны. Считайте, что 6% уже нет».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Украина намерена обеспечить специальные условия для переезда IT-компаний и специалистов из Беларуси, оказавшихся в зоне риска из-за политического кризиса в стране. Так, иностранные IT-специалисты могут получить разрешение на работу в Украине в течение 5−7 дней.

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