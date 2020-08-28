Самоубийство каждые 40 секунд: глава ВОЗ рассказал о влиянии пандемии на психическое здоровье людей

Пандемия коронавируса, который может становиться причиной развития психоза, как побочного эффекта заболевания, оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей во всем мире.

Об этом на брифинге в Женеве 27 августа заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, пишет «Синьхуа».

«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья», — сказал он.

При этом Гебреисус обратил внимание на «глубокое воздействие», которое оказывает на психику «отсутствие социального взаимодействия вследствие пандемии».

Также глава ВОЗ напомнил, что психическое здоровье и до пандемии было «забытым вопросом в глобальном здравоохранении», теперь же оно значительно ухудшилось.

По его словам, «около миллиарда людей живут с психическими расстройствами, три миллиона умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя и каждые 40 секунд один человек в мире совершает самоубийство».

Чтобы привлечь внимание мирового сообщества к этим проблемам, ВОЗ наметила на 10 октября, когда будет отмечаться Всемирный день психического здоровья, международный онлайн-форум в поддержку соответствующих служб.

Коснувшись усилившегося в последнее время роста числа заразившихся коронавирусом в некоторых странах, Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что новые очаги часто связаны с местами, где скапливается много людей. Речь идет, в частности, о стадионах и ночных клубах. Как пояснил гендиректор, «каждая страна и община сами решают, как проводить такие мероприятия безопасно, на основе их собственной оценки риска».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ООН в сфере здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса СOVID-19 может вызвать глобальный кризис психических заболеваний. Так, в некоторых странах из-за пандемии коронавируса и карантина растет депрессия. По заключениям специалистов ООН, особо подвержены психическим расстройствам отдельные регионы и слои общества. К группе риска относятся дети и молодые люди, которые изолированы от друзей и школы, а также медики, работающие с тысячами болеющих и умирающих пациентов.

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