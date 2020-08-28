Счет пошел на сотни: в Минске силовики задержали 212 демонстрантов

Воодушевленные поддержкой в других странах, жители Беларуси продолжают протесты в Минске и других сторонах страны, подвергаясь насилию со стороны силовиков.

Так, в ходе акций в столице страны в четверг, 27 августа, были задержаны свыше 200 человек, говорится в сообщении правозащитного центра «Весна».

«После 19:00 на площади Независимости снова начались разгон мирной акции протеста и задержания. Сообщается о десятках задержанных на Площади Независимости и возле нее», — указывают правохащитники.

На сайте центра опубликован список из 212 человек, среди них несколько журналистов.

Четыре человека, как указано в пояснении, не являются гражданами Белоруссии. При этом часть задержанных уже отпущена. Также в сообщении указано, что еще пять человек задержали в других городах страны.

Ранее сообщалось о задержании в Минске нескольких журналистов, в том числе из других стран.

Их, по данным телеканала «Белсат», разделяли на две части, и тех, кто не хотел показывать мобильники, отправляли в актовый зал, и не отпускали.

Информацию о проверке мобильных телефонов подтвердила и Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). В частности, уточняют в ней, журналистов принуждают удалять фотографии с акции протеста.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Украина присоединилась к Декларации Европейского Союза «Беларусь: Декларация высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента», которая признает, что выборы в Беларуси не были свободными и не отвечали международным стандартам.

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