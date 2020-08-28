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Ураган "Лаура" атакует: в США на химзаводе произошла опасная утечка хлора (видео)

0:20 28 августа 2020
Утечка хлора в США

На американском химзаводе компании BioLab в городе Уэстлейк (штат Луизиана), где разбушевался ураган «Лаура», произошла утечка хлора после сильного пожара.

Об этом передает местный телеканал KPLC со ссылкой на заявление полиции штата.

 

Сообщается, что некоторые дороги у предприятия перекрыты из-за последствий урагана. На данный момент сотрудники профильных служб штата совместно с руководителями завода пытаются локализовать утечку.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс заявил, что людям, находящимся рядом с местом происшествия, необходимо не покидать своего места пребывания, закрыть окна и двери, а также выключить кондиционеры.

Он добавил, что людям не стоит выходить на улицу и следует ждать «дополнительных указаний от местных властей».

Согласно последним оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами, «Лаура» в настоящий момент уже считается тропическим штормом, скорость ветра в его пределах снизилась и составляет около 29 м/с. Атмосферное явление находится в районе границы между штатами Луизиана и Арканзас и движется на север со скоростью 6,7 м/с.

  

Напомним, что в среду вечером циклон «Лаура», считавшийся в то время ураганом четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона, приблизился к побережью Луизианы и Техаса. В данных районах установилась штормовая погода, произошли наводнения. Как сообщил в ранее губернатор Луизианы, погибли четыре человека. В указанных штатах около 800 тысяч домов остались без электроснабжения.

 

 

Как известно, сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

 

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце июля ураган «Ханна» разрушил часть пограничного барьера между США и Мексикой, известного как «стена Трампа».

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