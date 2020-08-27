Генпрокуратура России не видит криминала в отравлении Навального и дело заводить не намерена

В РФ не нашли свидетельств о совершении умышленных преступных действий в отношении оппозиционного политика Алексея Навального, которого госпитализировали с отравлением из самолета рейса «Томск — Москва».

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России. Ведомство также обратилось к Германии с просьбой о предоставлении органам РФ объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также результатов исследований немецких специалистов во время транспортировки Навального из России в Германию и при его пребывании в клинике «Charite».



Германская сторона подтвердила намерение взаимодействовать с правоохранительными органами РФ.

Как сообщалось ранее, главный врач больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске Александр Мураховский заявил, что результаты лабораторных исследований не подтвердили диагноз «отравление».

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