Неизвестные пытались штурмовать посольство Ливии в Беларуси: фото и видео инцидента

В Беларуси, где продолжается противостояние протестующих с силовиками Александра Лукашенко, утром 27 августа неизвестные пытались взять штурмом здание посольства Ливии (расположено на улице Белорусской в Минске) — около 30 человек с болгарками перепрыгнули через забор и пытались проникнуть в здание.

Попытку штурма пресек ОМОН, который прибыл по вызову дипломатов из расположенного по соседству посольства Молдовы. Силовики проверили документы у тех, кто находился в здании, однако получив распоряжение от руководства не вмешиваться в происходящее, покинули территорию посольства.

По данным новостного ресурса TUT.by, штурмовики пытались вытянуть из здания временного поверенного в делах Ливии Астейта Мухаммеда Марий, но охранникам удалось его отбить.

Люди, пытавшиеся штурмовать здание, некоторое время находились на территории посольства. Они потребовали от сотрудников диппредставительства покинуть здание посольства, иначе они начнут штурм первого этажа. Среди нападавших несколько арабов, остальные — люди славянской внешности, они говорят на чистом русском языке.

Ранее в Минске уже предпринималась попытка штурма посольства. Тогда же избили и временного поверенного Астейта Мухаммеда Марий. После этого МИД Ливии запросил помощи у российских охранных структур и заключил договор с РСБ-групп, которая прислала в Минск своих сотрудников.

Пострадавший диплрмат

По данным TUT.by, причиной штурмов является тот факт, что Ливию в Беларуси представляют сторонники Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Соответственно, штурмовавшие могут быть их оппонентами, сторонниками Правительства национального согласия.

В свою очередь представители беларусской оппозиции обвинили в организации штурма президента Александра Лукашенко.

Напомним, в Ливии воюют скандально известные боевики ЧВК «Вагнера».

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