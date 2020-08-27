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Мир

«Резерв сформирован»: Путин заявил о готовности отправить силовиков в Беларусь

14:07 27 августа 2020
«Резерв сформирован»: Путин заявил о готовности отправить силовиков в Беларусь

В России сформировали резерв из сотрудников правоохранительных органов, которых в случае «необходимости» могут отправить в Беларусь. Ранее также стало известно, что Россия поставит в Беларусь БТР и боевую авиацию.

Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу «Россия-1». При этом он отметил, что отправлять силовиков в соседнюю страну пока не планирует.

«Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой», — заявил Путин.

Напомним, ранее протестующие в Беларуси уже заявляли, что их били российские силовики, а в РФ заметили колонну автозаков, следующих в направлении Беларуси.

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